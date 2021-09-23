Максимальний час навчання не може перевищувати шести годин на добу, кожну академічну годину (45 хвилин) заняття має перериватися щонайменше на 5-10 хвилин.

КНУ ім. Шевченка перейшов на дистанційне навчання у зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19 у Києві.

Про це інформує прес-служба університету.

З 23 вересня по 13 жовтня всі види навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснюватиметься відповідно до затверджених розкладів із використанням технологій дистанційного навчання.

Комунікація між студентами та викладачами буде здійснюватися за допомогою Google Meet і Google Classroom (з використанням акаунтів корпоративної пошти університету @knu.ua), Moodle і Microsoft Teams, Skype, Zoom, Online Test Pad тощо.

Максимальний сумарний час роботи здобувачів освіти та викладачів з персональним комп’ютером та іншою оргтехнікою протягом робочого дня не може перевищувати шести годин.

Кожну академічну годину (45 хвилин) роботи заняття має перериватися щонайменше на 5-10 хвилин.

"Зобов’язати керівників структурних підрозділів скласти реєстри наявності у працівників "жовтого" (наявність першого щеплення або негативного результату тестування (діє 72 години), або одужання від COVID-19) та "зеленого" (повний курс щеплення) COVID-сертифікатів", - йдеться у повідомленні.

Форму проведення навчальних занять після 13 жовтня буде визначено із врахуванням рішень уряду і кількості вакцинованих співробітників.

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"Жовта" зона в Україні

В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19: за минулу добу 21 вересня виявили майже 7 тисяч нових інфікованих коронавірусом.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

головам обласних та київської державних адміністрацій - вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Раніше в МОЗ розповіли, якими будуть нові внутрішні СOVID-сертифікати. Так, внутрішній "жовтий" COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною проти COVID-19. Він допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня. Так званий "зелений" сертифікат буде видано після проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19.

Обидва види COVID-сертифікатів українці можуть використовувати за допомогою додатку "Дія". Однак функція поки недоступна для власників паспортів-"книжечок".

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Автор: Денис Прядко