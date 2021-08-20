За словами Федорова, один сертифікат буде міжнародний, а інший – внутрішній.

Для українців будуть доступні у додатку "Дія" два COVID-сертифікати, один з яких буде міжнародний, а інший – внутрішній.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу.

"Ми хочемо бути першими у всьому, і тому в нас генерується не один "ковідний" сертифікат, а два. Один для того, щоб подорожувати за межі нашої країни, до Європейського союзу, а інший сертифікат внутрішній", - зазначив міністр.

Читайте такожЛяшко розповів, чи планують продовжувати термін COVID-сертифікатів Україні

За його словами, в міжнародному ковідному сертифікаті більше медичної інформації.

"Також там немає фото. Такі стандарти технічної документації ЄС", - додав Федоров.

У внутрішньому сертифікаті менше медичної інформації і є фото.

Федоров підкреслив, що внутрішній сертифікат розроблений на випадок посилення карантинних вимог в Україні через погіршення ситуації з коронавірусом.

"Якщо з'явиться ситуація, де потрібний буде COVID-сертифікат в середині країни, не потрібно буде показувати паспорт або інший документ громадянина України. Тому що у внутрішньому сертифікаті буде фото", - зазначив міністр.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Богдан Слуцький