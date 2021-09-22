Найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у Харківській та Дніпропетровській областях.

В Україні за добу зафіксували 6 754 нові випадки коронавірусу. Серед тих, хто захворіли, 625 дітей і 125 медпрацівників. Також 2 095 пацієнтів одужали, а 105 - померли від ускладнень захворювання.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2 095 людей. Це майже вдвічі більше, ніж учора, коли 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби відправили до лікарень.

Добовий показник захворюваності продовжує зростати, він найбільший з 16 травня. Днем раніше виявили 5159 хворих.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460) областях, у Києві (456), на Львівщині (449) та Одещині (442).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас виявили 2 362 559 випадків COVID-19. З них 55 161 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 235 668 громадян одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 82 243 тести на коронавірус: методом ПЛР — 36 642, методом ІФА — 11 347. Також зробили 34 254 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 12,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

116 005 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 21 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 68 502 людей, повністю імунізовані - 47 503 людини.

Протягом доби працювали 841 мобільна бригада, 2 878 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.

Нагадаємо, як писав УНІАН, за поточних темпів щеплення від коронавірусу наявних в Україні вакцин вистачить принаймні до кінця 2021 року.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Тамара Отовська