Кабінет міністрів підтримав впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію Міністерства охорони здоров'я підтримано на сьогоднішньому засіданні уряду.
"Пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
На засіданні уряду МОЗ запропонувало підтримати відповідне протокольне доручення.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні пообіцяли нагородити навчальний заклад зі 100% вакцинованих працівників. Мер Івано-Франківська каже, що дасть за це один мільйон гривень.
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