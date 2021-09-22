Кабмін підтримав пропозицію Міністерства охорони здоров'я.

Кабінет міністрів підтримав впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію Міністерства охорони здоров'я підтримано на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

На засіданні уряду МОЗ запропонувало підтримати відповідне протокольне доручення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні пообіцяли нагородити навчальний заклад зі 100% вакцинованих працівників. Мер Івано-Франківська каже, що дасть за це один мільйон гривень.

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Автор: Леся Лещенко