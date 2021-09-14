COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

В Україні відтепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною від коронавірусу.

Після першого щепення видається так званий жовтий сертифікат. Він допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня.

Так званий зелений сертифікат буде видано після проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.

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"Загалом різні COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19", - йдеться у повідомленні МОЗ.

У МОЗ нагадали, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

9 вересня заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні для вакцинованих проти COVID-19 громадян буде введено два внутрішніх сертифікати - "зелений" і "жовтий".

Також він нагадав, що на сьогодні в Україні є два типи сертифікатів про вакцинацію: міжнародний та внутрішній.

20 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що для українців будуть доступні у додатку "Дія" два COVID-сертифікати, один з яких буде міжнародний, а інший – внутрішній.

Автор: Ірина Погоріла