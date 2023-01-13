Влада обіцяє не влаштовувати "полювання на відьом" і не карати всіх, хто вимушено співпрацював з ворогом.

Після деоккупації Криму українська влада не влаштовуватиме "полювання на відьом". За співпрацю з окупантами переслідуватимуть за законом лише тих, хто сприяв окупації і скоював злочини проти людяності. Про це заявила представник Президента України в АР Крим Таміла Ташева у своїй авторській колонці на сайті "Української правди".

Вона підкреслила, що після 2014 року життя на окупованому півострові тривало, і далеко не всі громадяни мали можливість виїхати на вільну територію з фінансових, сімейних чи інших причин. За словами Ташевої, людям довелося пристосовуватися до окупації і дотримуватися правил нав'язаної російської юрисдикції.

"Після деокупації неправильним було б влаштовувати "полювання на відьом" та карати людей просто за те, що вони виживали в окупації", – заявила представниця президента.

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Ташева зазначила, що приватні підприємці, лікарі, електрики, пожежники, навіть рядові працівники окупаційних адміністрацій – всі, хто не скоював злочинів, не повинні нести кримінальну відповідальність.

"Якщо мешканець окупованого півострова не сприяв окупації, не займався пропагандою та не підтримував війну і подібне, він не має нести кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційними адміністраціями", – заявила чиновниця.

Окремо Ташева підкреслила, що не будуть переслідувати вчителів, "які просто продовжували виконувати свою роботу". Карати планують лише тих, хто "промивав мізки" дітям російською пропагандою і активно впроваджував освітні стандарти країни-окупанта, або займався мілітаризацією освіти.

"Одна з пріоритетних комунікаційних цілей для нас – пояснити громадянам України в Криму, що повернення під суверенітет Української держави боятися не потрібно. Ми хочемо звільнити наших людей та наші території, й покінчити із терором, який туди принесла Росія", – пояснила Ташева.

Плани деокупації Криму - що відомо

Кримський півострів знаходиться під фактичним контролем російських військ з кінця лютого-початку березня 2014 року. Росія поширила на нього свою адміністративно-правову систему і активно переслідує всіх, хто не згоден з окупацією.

Після поразки в Харківській області і особливо під Херсоном російське командування почало готуватися до оборони в Криму.

Військові аналітики прямо зазначають, що битва за Крим почнеться відразу після звільнення Мелітополя.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що українська армія може звільнити півострів до кінця літа.

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