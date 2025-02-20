Виплату у мільйон гривень держава обіцяє і добровольцям, які йдуть на службу за програмою "Контракт 18-24", і тим молодим військовим, які пішли на службу раніше.

Молоді військові до 25 років, що вже служать у ЗСУ, можуть отримати мільйон гривень, як і учасники програми "Контракт 18-24", проте є певні умови, повідомили у Міноборони. Про це пише Телеграф.

У відомстві наголосили, що контракти для зазначеної вікової категорії добровільні, а для того, щоб до армії долучались мотивовані громадяни, й були запропоновані певні преференції.

"Фінансовий пакет - це одноразова грошова допомога у розмірі один мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами. Перша частина - 200 тисяч гривень - відразу після укладення контракту. Ця стартова підтримка дозволяє добровольцям розпочати службу. Друга – 300 тисяч гривень – це виплати протягом п'яти робочих днів після проходження базової підготовки. І третя частина – 500 тисяч гривень - у день виключення зі списків особового складу військової частини по завершенню контракту", - розповіли у пресслужбі Міноборони.

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Крім того, наголосили там, є ще зарплата військовослужбовця, яка йде окремо. Тобто добровольці отримуватимуть щомісяця до 120 тисяч гривень.

"Це, відповідно, грошове забезпечення, додаткове грошове забезпечення, котре доповнюється бойовими виплатами й залежить від умов виконання завдань", - підкреслили у відомстві.

Виплати в 1 мільйон гривень, зазначається, передбачені й тим військовослужбовцям рядового, старшинського і сержантського складу, які приєдналися до ЗСУ до 25 років ще до набуття чинності відповідної постанови уряду.

Для цієї категорії військовослужбовців підставами для винагороди є безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців та відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

У Міноборони додали, що нагорода також виплачується й у разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях через поранення або перебування в полоні.

"Це справедливо, адже чимало людей пішли захищати батьківщину раніше, до появи цих контрактів", - пояснили у пресслужбі.

"Контракт 18-24": останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 11 лютого Міноборони запустило контракти для українців 18-24 років - добровільну ініціативу для молодих українців, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт пропонує добровольцям фінансову стабільність та низку пільг.

За програмою "Контракт 18-24" станом на сьогодні залучено 6 бригад - чотири сухопутних, по одній десантно-штурмовій та морської піхоти. За словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, це дозволить проаналізувати процес, "як людина потрапляє до військової частини, отримує фінансове та матеріальне забезпечення, проходить підготовку та в яких умовах служить".

Також стало відомо, що в мобільний застосунок "Резерв+" за тиждень надійшло понад 10 тисяч звернень щодо укладення добровільного річного контракту для 18-24-річних на службу в Збройних силах України. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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