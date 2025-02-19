Ключове завдання програми – створити систему, в якій військові почуватимуться захищеними та матимуть рівні права.

У впровадження програми "Контракт 18-24" станом на сьогодні залучено 6 бригад - чотири сухопутних, по одній десантно-штурмовій та морської піхоти.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. "До експерименту залучено шість бригад... Чому саме шість? Це дозволить нам проаналізувати процес: як людина потрапляє до військової частини, отримує фінансове та матеріальне забезпечення, проходить підготовку та в яких умовах служить. Це тестовий період, під час якого ми зможемо усунути недоліки", – пояснив він.

За словами Паліси, ключове завдання програми – створити систему, в якій військові почуватимуться захищеними та матимуть рівні права.

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"Щоб людина, яка приходить на службу, розуміла: держава її не обманює. Усі військові від 18 до 24 років, які займають відповідні посади та підписали контракт до запровадження експериментальної програми, отримають ті ж самі умови та переваги, що й нинішні контрактники", – пояснив намір полковник.

Після тестового періоду перелік бригад, які братимуть участь у програмі, розширять. Також є намір розширити залучення до служби тих, хто отримав відстрочку від мобілізації, звільнився з лав ЗСУ або має бронювання.

"Вивчається варіант, за якого мобілізовані громадяни України зможуть укласти контракт із чітким терміном служби на прозорих умовах. Наприклад, ті, хто були мобілізовані у 2022 році, отримають можливість підписати контракт і звільнитися через шість місяців. Громадяни, мобілізовані у 2023 році, умовно – через 10-12 місяців, а мобілізовані у 2024 році – через довший період", – поділився Паліса і додав, що є плани покращення умов і для тих, хто воює з 2022 року.

Заступник керівника ОП зауважив, що головна мета реформи – поступова відмова від мобілізації та перехід до добровільного комплектування армії. "Ми рухаємося до того, коли люди добровільно приєднуватимуться до ЗСУ. Питання в тому, як їх мотивувати", - сказав він.

Контракти для молоді 18-24 роки

Кабінет Міністрів 11 лютого, затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років, загальний річний дохід за якими може сягати 2 млн грн.

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