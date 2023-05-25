Дмитро Лубінець нагадав, що українці не мають жодного захисту на території РФ.

Ще одну дитину, яку викрали росіяни, вдалося повернути в Україну. Мама хлопчика ледь не потрапила до в'язниці, намагаючись повернути сина.

"Микита і його мама зараз вже в Україні. Однак історія їхнього повернення додому може стати сюжетом для фільму, де мати їде в чужу країну, яка під приводом "евакуації" викрала її сина. Жінка мало не потрапила за ґрати в Росії", - повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець у Facebook.

За його словами, жінка, щоб врятувати неповнолітнього сина, звернулася до недержавної організації, яка допомогла з поїздкою. Омбудсмен нагадав, що Україна і Росія розірвали дипломатичні відносини, тому жодна організація не може гарантувати безпеку українців на території РФ.

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Лубинець повідомив, що відомі випадки затримання громадян України на дві-три доби і така практика може використовуватися в Білорусі.

Росіяни викрадають в Україні дітей - останні новини

Російські окупанти відзначилися в Україні безліччю військових злочинів, в тому числі насильницькою депортацією і викраденням українських дітей навіть тих, у яких є батьки. 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з фактами похмщения маленьких українців.

При цьому в Мінітерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що відомо про 19 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії. У свою чергу в Європарламенті заявили, що кількість незаконно депортованих українських дітей може досягати 300 тисяч.

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