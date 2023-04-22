Українських дітей росіяни розпочали вивозити ще в 2014 році - з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

Кількість незаконно депортованих українських дітей на територію Російської Федерації може сягати від 16 до 300 тисяч.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Європейський парламент вкотре обговорив питання повернення українських дітей, незаконно депортованих на територію РФ.

"Зазначалося, що наразі їх кількість може сягати від 16 до 300 тисяч. Таку цифру євродепутати пояснили тим, що вивозити наших дітей росіяни розпочали ще 2014 року - з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що насильницька депортація знову стала можливою, тому що подібні злочини, скоєні в СРСР, свого часу не були засуджені, а винні ніколи не переслідувалися на міжнародному рівні.

"Втім, нині світова спільнота врахувала цей факт і Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової", - йдеться в повідомленні.

В Мінреінтеграції зазначають, що Комісія ЄС вже виділила Міжнародному кримінальному суду в Гаазі понад 10 мільйонів євро, а також ідентифікувала 16 російських посадових осіб, відповідальних за примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій.

Також зазначається, що наступним кроком спільних зусиль буде конференція, організована Єврокомісією та Польщею, яка має об’єднати міжнародні зусилля для пошуку насильно вивезених з України дітей.

Викрадення Росією дітей з України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначало, що наразі Україні відомо про понад 19,5 тисяч депортованих в Росію українських дітей. Це згідно з даними Національного інформаційного бюро.

Крім того, відомо, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4 тис. 390 статусних дітей, до яких відносяться діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

Щодня Національне інформаційне бюро оновлює інформацію на порталі. Зібрані дані будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей.

За словами уповноваженої президента з прав дитини Дар'ї Герасимчук, кілька сотень дітей, яких вдалося повернути, розповідають про насильство з боку загарбників. Вона зазначила, що підрахунок депортованих дітей ускладнює, зокрема, те, що частину з них перевозили не в Росію, а на окуповану територію України, яка досі залишається непідконтрольною. При цьому вона додала, що названа ворогом цифра в 744 тисячі вивезених дітей є перебільшеною.

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