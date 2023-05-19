Дівчинка наразі вже вдома, вона пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що до України з Росії вдалося повернути ще одну дитину.

Як розповів омбудсмен, 14-річна Вероніка, яка опинилася в РФ після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома.

Він додав, що бабуся дівчинки з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю.

Відео дня

"Зі своїм Представником з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександром Кононенком ми поспілкувалися з повернутою українкою та її законним представником - бабусею. Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося", - розповів омбудсмен.

Лубінець повідомив, що дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу: як медичну, так і гуманітарну.

"А приємним сюрпризом після повернення на рідну землю вже став корисний подарунок для полегшення здобуття освіти рідною мовою", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений наголосив, що Україна працює для того, аби повернути додому кожну дитину і покарати тих, хто їх вивозить та тримає в заручниках на чужій території.

Воєнні злочини Росії - викрадення дітей

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через причетність до депортації дітей з України під час війни.

Наприкінці березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявило, що наразі Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії. У Європарламенті 22 квітня заявили, що кількість незаконно депортованих на територію Росії українських дітей може сягати від 16 до 300 тисяч.

За словами віце-прем'єра Ірини Верещук, Україна вимагає від Росії повернути понад 4 тисячі дітей-сиріт, яких незаконно депортували на територію країни-агресорки. Україна готова забрати незаконно депортованих дітей у будь-якій країні ЄС на кордоні з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: