Лікарка Олеся Гетьман: Навіть після щеплення проти COVID-19 ймовірність захворіти висока, бо у нас немає колективного імунітету

Сімейна лікарка, кандидатка медичних наук Олеся Гетьман розповіла УНІАН головне, що потрібно знати ще не вакцинованій людині про щеплення проти COVID-19.

Чи варто робити щеплення, коли людина себе трохи погано почуває, але, наприклад, високої температури у неї немає?

За інструкцією не рекомендують робити щеплення проти COVID-19 при поганому самопочутті. Повне здоров'я - це бажана вимога. Це не означає, що від щеплення будуть ускладнення. Однак може бути нормальна реакція організму на щеплення. Якщо ці два стани людини об’єднаються, пацієнт буде звинувачувати вакцину. А це не так.

Ви сказали «нормальна реакція на щеплення». Це яка?

Реакція на щеплення може бути місцевою та загальною. Нормальна місцева реакція на щеплення - це біль, припухлість, почервоніння, підвищення температури в місці уколу. Із загальних реакцій вважається нормальним підвищення температури тіла навіть до 38 градусів, біль у тілі, в суглобах, у кістках, головний біль, відчуття нездужання, сонливість, тимчасова нестійка або незначна втрата працездатності.

А які реакції мають викликати пересторогу? Коли варто звернутися до лікаря?

Ми повинні розуміти, що реакція на щеплення проходить самостійно. Разом з тим абсолютна рекомендація для всіх – це при виникненні неприємних відчуттів (одного з перерахованих вище), по-перше, повідомити свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря. По-друге, прийняти парацетамол або ібупрофен для покращення стану. Після прийому одного з препаратів реакція минає, тут можемо спиратися на міжнародні джерела та клінічний досвід.

Уточніть, будь ласка, ці медичні препарати варто приймати, коли температура тіла вище 38 градусів?

Вже не діють старі рекомендації, мовляв, тільки температура тіла 38,5 - це показник до прийому жарознижувальних знеболювальних препаратів. Сьогодні парацетамол приймається для зняття симптомів нездужання. Простими словами: немає потреби терпіти. Якщо людина відчуває, що у неї змінився пов'язаний із щепленням загальний стан, варто прийняти парацетамол, більше пити рідини та не сидіти за комп'ютером. Цього буде достатньо, щоб симптоми швидко минули.

Чи радите обстежуватися на наявність антитіл перед вакцинацією (у соцмережах про це багато говорять)?

Немає потреби. Цей метод «врачєванія» для тих, хто любить здавати аналізи та любить їх призначати. Для тих, хто хоче просто оцінити ситуацію з антитілами. Наукового та клінічного підґрунтя для цього немає.

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Поширена суспільна думка, що якщо людина має антитіла, то вони заблокують вакцину. Тобто щеплення не подіє.

Це всього-на-всього думка. Особисто я не чула і не бачила щодо цього жодної наукової інформації. В принципі, її не може бути. Бо тут ми говоримо про різні речі.

Антитіла після захворювання, які вимірюються кожною лабораторією по-своєму, у своїх рамках, у своїх референсах, ніяк не можуть оцінюватися з позиції вакцинокерованого імунітету і вироблення імуноглобуліну, якими намагаються сформувати стійкий колективний та індивідуальний імунітет.

Чи можна вакцинуватися проти коронавірусу людині, яка видужала десь за тиждень до цього. Чи існує визначений проміжок часу, який має пройти після хвороби перед щепленням?

Ні, показанням є тільки загальний стан людини, яка бажає пройти щеплення. Якщо на момент щеплення у людини немає загальних симптомів недомагання, які ми проговорили, вважається, що протипоказань немає і пацієнт може бути щеплений. Пацієнт та лікар підписують інформовану згоду.

Інша справа, що є люди з позицією: «Не хочу вакцинуватися! А навіщо, а я себе погано почуваю…». Втім, наразі доз вакцин настільки мало, що ніхто не змушує щеплюватися тих, хто «погано себе почуває» (посміхається).

Натрапляла в соцмережі на нерозуміння людей - від якого штаму вакцина має допомогти, якщо коронавірус постійно мутує.

Тому імунітет і називають вакцинокерований. Вакцина - це комплексний біологічний препарат, який дійсно має в своєму складі тільки якісь антигенні властивості вірусів, штамів вірусів, якихось частинок вірусів. Але сама по собі імунна реакція виробляється не тільки від присутності цих частинок антигенів, а від самої форми біологічного препарату. Там є спеціальні активатори імунного захисту, спеціальні компоненти, які стимулюють вироблення специфічного імунного захисту.

Чи можна захворіти після першої дози вакцини?

Можна, якщо інфікування відбулося в день проведення щеплення або протягом перших трьох-семи днів після щеплення. Ймовірність захворіти висока, бо у нас немає колективного імунітету.

В такому випадку, чи якось впливає ця перша доза на протікання хвороби?

Вона полегшить протікання хвороби, буде попереджати тяжкий перебіг хвороби, без ускладнень.

МОЗ рекомендував людям з хронічними хворобами вакцинуватися. Але певна пересторога залишається. Що скажете щодо цього?

Ситуація з COVID-19 підтвердила, що у людей з хронічними хворобами ризик ускладнень під час коронавірусу набагато вищий. Ці люди в групі ризику, тому обов’язково мають бути щеплені в першу чергу або паралельно з усіма. При цьому, до будь-якого біологічного препарату у лікаря є чітка інструкція. Тому пересторогою щодо щеплення можуть бути чітко зазначені в інструкції протипокази. Наприклад, це всі захворювання в гострий період, порушення згортання крові.

Чи можна тим, хто вже вакцинувався першою дозою, перестати носити захисні маски?

Ні. Абсолютна рекомендація для всього світу - після першої та другої дози вакцинації до повного завершення пандемії всім носити маски в місцях скупчення людей, мити руки, максимально запобігати заходам зі скупченням людей.

Ми повинні розуміти, що всі ці вимоги залишаються актуальні, бо у нас немає колективного імунітету. Навіть, якщо ми щепимо все доросле населення, у нас залишаються не щепленими діти, які так само хворіють. При чому, в усьому світі діти хворіли легко, а в Україні вистачає випадків з важким перебігом.

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Тому як можемо знімати маски? Ми ж повинні думати про оточення. В американських штатах, де це дозволили зробити, забезпечили вакцинацією колективний імунітет у 70%.

На ваш погляд, які перспективи вакцинації дітей у нашій країні? Враховуючи, що багато батьків навіть проти планових щеплень для своїх дітей.

Говорити про вакцинацію дітей від COVID-19 у нашій країні зараз – це насправді роздумувати ні про що. Сьогодні світ взагалі не вакцинує дітей. Вакцині проти коронавірусу другий рік, немає достатньо даних, щоб сміливо оцінити, як ця група буде реагувати на щеплення. Тільки в цьому проблема.

Читала, що в Ізраїлі вже починають вакцинувати дітей.

16-річних. Це за нашим законодавством вони потребують дозволу від опікунів чи батьків. Але насправді - це дорослі люди.

На ваш погляд, що ще варто знати не вакцинованій людині про щеплення проти COVID-19?

Невакцинованій людині треба знати, що вакцинація - це єдиний метод профілактики, який визнано ефективним. Сьогодні немає жодного протоколу лікування коронавірусу, який був би затверджений, як дієвий. Проводиться тільки симптоматичне лікування. Вакцинація як метод лікування передбачає попередження тяжких і середньо-тяжких форм. Її основна мета - запобігти розвитку ускладнень та смерті. Про це треба пам'ятати.

Ірина Петренко

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