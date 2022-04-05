Заборона триватиме впродовж дії воєнного стану.

На Львівщині мирним жителям тимчасово заборонено відвідувати ліси і заїжджати на їхню територію транспортними засобами та самохідною технікою.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Заборона триватиме упродовж дії воєнного стану... Це потрібно, зокрема, для того, щоб не виникали лісові пожежі та для зменшення їхніх наслідків", - пояснив він.

Виключення, додав Козицький, будуть робити для: транзитних шляхів; транспортних засобів Збройних сил України, командування видів, окремих родів військ ЗСУ та управління оперативних командувань.

Зауважується, що заборона не поширюється на працівників лісових господарств і ту сезонну роботу, яку вони мають виконувати.

"Ліс перемоги 16 квітня також висадимо... І грибами, і ягодами, і квітами, і ароматом хвої - усім зможемо насолодитися сповна. Після нашої перемоги. Уже незабаром", - запевнив Козицький.

Нагадаємо, раніше для мінімізації лісових пожеж цивільним заборонено відвідувати ліси на Вінниччині.

Також на Рівненщині на період війни заборонили відвідувати ліс: це дозволено зараз лише ЗСУ, правоохоронцям та представникам влади.

20 березня аналогічне рішення прийняли у Київській області. Українців попередили про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська.

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