Гендиректор агентства відправить експертів за запрошенням Міністерства закордонних справ України.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відправить в Україну експертів у зв'язку з брехливими звинуваченнями Росії у розробці "брудної бомби".

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, він сам закликав негайно відправити фахівців, оскільки Україна була і залишається прозорою країною.

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"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - написав він у Twitter.

Фейк Росії про "брудну бомбу"

23 жовтня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у розмові з турецьким колегою видав фейк про нібито підготовку Україною до застосування "брудної бомби" - це можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Кулеба і Воллес вже відреагували на вкиди росіян про виготовлення "брудної бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, наголосив глава МЗС України.

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