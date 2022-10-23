Зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати - необхідно посилювати санкції проти Росії.

Застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб'єкт - президент Росії Володимир Путін, а не Україна.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він нагадав, що сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу влаштовує "телефонну карусель" і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про якусь "брудну ядерну бомбу".

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Зеленський зазначає, що при цьому всі добре розуміють, "хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні".

"Це Росія влаштувала шантаж радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС; це траекторія російських ракет пролягає, зокрема над українськими атомними об'єктами; це російські військові замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС і шантажують їх підривом; це Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфрастуктури", - наголосив президент України.

Він підкреслив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт, і цей суб'єкт якраз "наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати".

"Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне, що Росія вже все це підготувала", - сказав Зеленський.

Президент України важає, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати.

"Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого "бруду" має побачити, що світ це не проковтне", - наголосив президент України.

За його словами, вже сама погроза Росії ядерною зброєю – і тим більше проти української держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, – це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України.

"Бо чим міцніше нас підтримують, тим швидше закінчиться ця війна і будь-які можливі російські погрози. Коли держава-терорист піднімає ставки, вона повинна відчути, що це – не спрацює", - вважає Зеленський.

Він анонсував, що наступного тижня це буде завданням номер один для української дипломатії – пояснювати, що відбувається. Він впевнений, що "світ буде з нами, світ зрозуміє".

Фейк про "брудну бомбу": з чого все почалося

23 жовтня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у розмові з турецьким колегою видав фейк про нібито підготовку Україною до застосування "брудної бомби" - це можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Кулеба і Воллес вже відреагували на вкиди росіян про виготовлення "брудної бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, наголосив глава МЗС України.

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