Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, наголосив Кулеба.

Міністр оборони Британії Бен Воллес спростував інформацію росіян про нібито спільне з Україною виготовлення "брудної бомби".

Про це йшлося у розмові з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Сама розмова, йдеться у повідомленні британського міністерства, відбулась за ініціативи російської сторони.

"Міністр оборони спростував ці твердження (про "брудну бомбу" - УНІАН) і попередив, що ці твердження не повинні використовуватися як виправдання для ще більшої ескалації", - коментують у відомстві Воллеса.

Воллес також підтвердив, що Британія і більшість міжнародної спільноти підтримують Україну та бажають деескалації цього конфлікту.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що "брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна".

"По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - зауважив Кулеба.

"Брудна бомба" - що це

Брудна бомба або радіологічний розсіюючий пристрій (РРП) — можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

Метою зброї є забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом, в першу чергу, для ускладнення перебування в цій зоні цивільних осіб.

Брудну бомбу не слід плутати з ядерною зброєю, яка, виділяючи ядерну енергію, створює ефект вибуху, що значно перевищує руйнування і завдану шкоду навколишньому середовищу, ніж ті руйнування і шкода, яких можна досягти за допомогою звичайних вибухових речовин.

Росія готується вдарити по Україні "брудною бомбою"

Як писав УНІАН, 23 жовтня практично одночасно основний пул російських ЗМІ федерального рівня (РИА Новости, Russia Today, Известия) і десятки допоміжних (URA.RU, РІА ФАН, і т. д.), стали поширювати новину про нібито підготовку Україною теракту із застосуванням "брудної" бомби.

За твердженням путінської медіаобслуги, українська влада поставила перед київськими та дніпропетровськими дослідниками завдання виготовити ту саму "брудну бомбу".

Понад те, Зеленський нібито контактує з британським урядом з приводу "передачі компонентів ядерної зброї". Все це Київ "замислює", щоб звинуватити у використанні даного типу зброї саму Москву.

Разом з тим існують реальні ризики застосування "брудної бомби" Росією, а попередні пропагандистські "вкиди" можуть бути інформаційною підготовкою до такого кроку.

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