За час повномасштабної війни 4552 людини вже повернули з російського полону.

19 квітня відбувся великий обмін полоненими, в результаті якого з російського полону звільнили 277 захисників.

Один із військових уперше за три роки зателефонував своїй мамі. Момент емоційної розмови потрапив на відео, яке опублікував український омбудсман Дмитро Лубінець.

"Мамулю, я тебе так люблю, я так скучив, я тобі передати не можу. Я три роки сидів, мам, я все витримав, я протримався. Мамулю, я скоро приїду, все буде добре. Будь ласка, дочекайтеся мене", – сказав український захисник.

Відео дня

Зазначимо, що серед звільнених 19 квітня захисників – бійці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.

Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України з російського полону вдалося повернути вже 4552 людини. Серед них як військові, так і цивільні.

Війна в Україні: важливі новини

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження "великоднього перемирʼя". У Кремлі анонсували зупинення всіх боїв з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Примітно, що після цієї заяви РФ вже завдала удару по Херсону, Запорізькій області, а в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.

ВВС писало, що українські військові на передовій отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях. При цьому в разі необхідності вони можуть відкривати вогонь у відповідь.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією. Якщо на фронті дійсно буде повна тиша під час "великоднього перемирʼя", Україна пропонує продовжити її і після 20 квітня.

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