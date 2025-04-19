Військовим наказали фіксувати на фото і відео докази порушень перемирʼя з боку російської сторони.

Українські військові отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях. Сталося це за лічені хвилини після початку "великоднього перемирʼя", анонсованого російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це із посиланням на високопоставленого українського офіцера повідомляє ВВС. За словами співрозмовника журналістів, підрозділи Сил оборони отримали наказ фіксувати на фото і відео докази порушень перемирʼя з боку російської сторони. У разі необхідності – відкривати вогонь у відповідь.

За словами офіцера, заява про перемирʼя "застала всіх зненацька". Крім того, хоча більшість і хотіла припинення вогню, "на фронті все ще існувала плутанина щодо того, що воно за собою потягне".

Відео дня

"Великоднє перемирʼя"

Російський правитель Володимир Путін оголосив про запровадження "великоднього перемирʼя". Кремль поінформував про припинення бойових дій з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Примітно, що невдовзі після початку так званого "перемирʼя" в Україні оголосили повітряну тривогу у звʼязку з загрозою застосування противником балістичного озброєння.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяву Кремля, заявив, що це є спробою Путіна "пограти з життями людей". За його словами, підтверджує це і наявність "Шахедів" у повітряному просторі України невдовзі після оголошення російського диктатора.

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