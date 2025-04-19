Зеленський запропонував скористатися ситуацією, якщо на фронті дійсно запанує повна тиша.

Якщо на фронті дійсно запанує повна тиша, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. З такою пропозицією виступив український президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що РФ ігнорує запропоноване США повне та безумовне припинення вогню терміном на 30 днів вже 39 днів. "Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів", - деталізував Зеленський.

Він зазначив, що в разі, якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі.

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"Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс", - підкреслив український президент.

Зеленський навів дані, що поки що згідно з доповіддю головкома Сирського, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурми та не стихає російська артилерія.

"Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь", - запевнив він.

Великоднє перемир'я Путіна

Сьогодні надвечір кремлівський диктатор оголосив про великоднє перемир'я, яке за його наказом, триватиме з з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. У Кремлі додали, що очікують від України такого самого кроку.

Коментуючи ініціативу Путіна міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що РФ раніше відмовилась від пропозиції США про повне тимчасове припинення вогню на 30 днів, а тепер пропонує перемир’я на 30 годин. Сибіга підкреслив, що слова Путіна не варті довіри, треба дивитися на його дії.

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