Україна повернула 277 воїнів ЗСУ з російського полону, – Зеленський

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

В Україну з російського полону сьогодні повернулося 277 наших захисників

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", - написав він.

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За його словами, серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

"Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних", - наголосив Зеленський.

Що ще відомо про обміни полоненими

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2025 року 175 українських захисників звільнено з російського полону, а також ще 22 бійці повернулося додому завдяки заходам поза обмінами.

Тоді президент України Володимир Зеленський зазначив, що повернулися воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках - у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.