Російські загарбники блокують маріупольцям доступ до чистої питної води в необхідній кількості вже більше двох місяців.

В окупованому Маріуполі мешканці отримують 5 літрів питної води на тиждень.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Щоб потрапити до пунктів набору, жителі змушені займати чергу з самого ранку.

У міськраді наголошують, що питна вода залишається однією з найбільш гострих проблем у окупованому місті. Щоб вижити, люди набирають воду у калюжах та каналізаційних колодязях. Але така вода небезпечна, оскільки по всьому місту розташовані стихійні поховання та сміття.

"Вже більше двох місяців окупанти блокують маріупольцям доступ до чистої питної води в необхідній кількості. Люди вимушені стояти у черзі чи шукати якість альтернативні варіанти. При цьому якість води, яка є, взагалі ніхто не перевіряє. Загарбники в центрі Європи зробили так, що вода стала справжнім золотом", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у місті, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

22 травня стало відомо, що в Маріуполі люди вимушені споживати технічну воду замість питної.

28 травня в місті окупанти встановили мобільні душові намети через відсутність водопостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: