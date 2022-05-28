Також росіяни мають намір завезти у місто "партію зомбілітератури".

Російські окупанти не змогли відновити водопостачання у Маріуполі і встановили мобільні душові намети.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Так Маріуполь стає самим мобільним містом при Росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові. Мобільність Росії - нищення та мародерство", - зазначив він.

Андрющенко також повідомив, що окупанти замість українських книжок вже приготували в Донецьку "партію зомбілітератури" для Маріуполя та Маріупольського району.

"Подарунок від політиків та регіонів Росії днями з помпою та фанфарами буде передано в Маріуполь. Немає сумніву, що Росія проводить роботу по знищенню української самоідентифікації дітей Маріуполя. Якщо сучасний нацизм має якусь іншу форму - то я не знаю яку", - зауважив радник.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води, тепла. Він практично зруйнований російськими окупантами.

Окупанти називають знищення Маріуполя "звільненням від українських військ".

20 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання у Маріуполі.

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