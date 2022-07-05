Окупанти можуть лише грабувати та красти те, що було до них.

У Маріуполі РФ почала так звану "реновацію". На словах країна-агресорка та її посіпаки з ОРДЛО обіцяли "покращення", проте замість цього вдалася до мародерства.

Про це у Telegram повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мародерство на всьому. Гучні заяви про "реновацію скверу біля Драматичного театру" очікувано перетворились на банальне розкрадання. Враховуючи що сам сквер дивом залишився цілим, окупанти та донецькі гауляйтери його добивають ефективніше за бомби", - наголосив він.

Так, окупанти вже демонтували дитячий майданчик та вже почали його встановлювати у центрі Донецька. Тепер "реновація" дійшла й до плитки з граніту. Рашисти зривають її екскаваторами та теж вивозять у бік Донецька.

"Найближчим часом побачимо оновлену вулицю в Донецьку за рахунок маріупольских платників податків. Медичне обладнання, каток, фонтан, дитячі площадки і ось вже плитка…. Нема слів", - додав Андрющенко

Раніше УНІАН вже повідомляв, що доступ до водопостачання мають лише 5% маріупольців.

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