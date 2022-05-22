У Маріуполі в людей води в кранах так і немає, зазначив радник очільника міста.

У Маріуполі жителі міста змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти не залишають спроб затопити місто. Води в кранах так і немає, але є потопи вулицями. Містяни змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях та споживати для пиття та їжі технічну воду, замість питної", - зазначив він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася в Україну. Кремль назвав війну в нашій державі "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" українців.

Ворогові вдалося заблокувати Маріуполь, окупанти обстрілювали місто з різної зброї, скидали на нього авіабомби. За даними української влади, лише в Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

У Маріупольській міськраді попереджали, що місту загрожує епідемічна катастрофа через хаотичні поховання та літні дощі.

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