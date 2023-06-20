Мати Міхеїла Саакашвілі розкрила деякі подробиці про дитину, яка народилася у його сина і української народної депутатки Ясько

Гіулі Аласанія - мати колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі підтвердила, що у нього і нардного депутата України Єлизавети Ясько народилася дитина.

Про це вона розповіла в ефірі ТСН. Гіулі Аласанія уточнила, що у пари народилась дівчинка і її назвали Жасмін. Але, за словами матері політика, вона поки що не бачила свою онуку.

"Я не бачила (дитину - ред.). Це дівчинка. Звати Жасмін", - сказала Аласанія і додала, що з Ясько вона спілкується телефоном.

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Стосунки Саакашвілі і Ясько

У листопаді 2022 року стало відомо, що між екс-президентом Грузії і нардепкою Ясько є відносини.

З осені 2021 року Саакашвілі перебуває у в'язниці у Грузії. Саме тоді нардеп від "Слуги народу" Єлізавета Ясько уперше розповіла подробиці стосунків з екс-главою Грузії.

А 1 червня у День захисту дітей 32-річнаЄлизавета Ясько оголосила, що стала мамою і сказала, що батьком дитини є екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

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