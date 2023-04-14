Президент наголосив, що, якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, то значить, потрібен цей крок.

Президент Володимир Зеленський припустив, що єдиний шлях для збереження життя громадянина України Михеїла Саакашвілі - це рішення Європейського суду з прав людини.

"І ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михеїла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу", - повідомив глава держави під час традиційного щоденного зверненнязазначив Зеленський.

Президент наголосив, що, якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, то значить, потрібен цей крок.

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"Знаю, що адвокати Михеїла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя", - сказав Зеленський.

Ув'язнення Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2021 року Саакашвілі затримали в Грузії, коли він вперше за вісім років повернувся на батьківщину напередодні муніципальних виборів. Одразу після затримання Саакашвілі оголосив голодування, яке 19 листопада 2021 року погодився припинити.

Після тривалого голодування політик перебував у тяжкому стані, у зв'язку з цим його перевезли з Руставської в'язниці у військовий госпіталь в Горі.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах, зокрема в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. За це його вже заочно засудили до шести років ув’язнення.

Саакашвілі заявляв, що під час перебування під вартою його катували. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем.

1 лютого 2023 року стало відомо, що Саакашвілі проходить лікування в клініці "Вівамед", тому він дистанційно взяв участь в судовому засіданні у справі про відтермінування його вироку або звільнення. Під час засідання політик поскаржився на вкрай важкий стан здоров'я. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що грузинська влада "публічно катує та вбиває" Саакашвілі.

6 лютого Верховна Рада звернулася до Грузії та світової спільноти щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії, громадянина України Саакашвілі на лікування за кордон. Того ж дня Тбіліський міський суд відмовився відтермінувати виконання вироку в справі екс-президента.

15 лютого Європарламент закликав грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном.

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