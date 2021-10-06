За словами Сандри Руловс, відео з політиком і молодою дівчиною її здивувало.

Сандра Руловс, дружина екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, приєдналася до вимог звільнити політика з в'язниці, в яку його помістила влада Грузії. Крім цього, вона вперше відреагувала на новину про те, що її чоловік і "слуга народу" Єлизавета Ясько закрутили роман.

Своєю реакцією Руловс поділилася в Facebook.

Так, колишня перша леді Грузії написала, що вона, як громадянка Грузії, повністю приєднується до вимог звільнити Міхеїла Саакашвілі. Вона погодилася з тим, що політик є політв'язнем.

Також вона визнала, що відео, в якому Саакашвілі і Ясько заявили про свій роман, стало для неї несподіванкою. Судячи з усього, Руловс не очікувала подібних заяв від політика.

Читайте такожУкраїнську кохану Саакашвілі помітили в СІЗО у Грузії (відео)"Багато збитих з пантелику друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Не приховую від вас, що зміст відео, зробленого в п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма - абсолютно неприйнятною. Попри свої особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви", - написала дружина Саакашвілі.

Руловс не стала повідомляти про те, розлучилася вона з політиком. Однак в коментарях користувачі пишуть, що вони все одно вважають її "кращою першою леді Грузії".

Роман Міхеїла Саакашвілі та Єлизавети Ясько - що відомо

1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ в Україні та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі й народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько опублікували відео, в якому заявили, що закохані один в одного. Ролик був розміщений в мережі вже після того, як Саакашвілі затримали в Грузії.

Читайте такожЗМІ показали відео затримання Саакашвілі грузинськими силовикамиЗаява викликала бурхливу реакцію в мережі, бо ще 19 вересня Руловс (його законна дружина) публікувала в Facebook загальні фото з політиком. Разом вони відпочивали в Туреччині.

Після цього на "слугу народу" обрушився хейт в мережі, а сама Ясько дала відповідь на всі звинувачення та образи. Потім нардеп заявила, що політик розлучився з дружиною, а їхнім стосункам вже понад рік. Вона також сказала, що знайома з мамою Саакашвілі та з одним з його синів.

6 жовтня кохана Саакашвілі відвідала його в грузинській в'язниці, після чого вона передала від нього лист для Дмитра Гордона і його дружини Олесі Бацман.

Автор: Поліна Кузенко