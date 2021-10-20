На момент спілкування з Саакашвілі Єлізавета Ясько ще була у стосунках.

Нардеп від "Слуги народу" Єлізавета Ясько уперше розповіла інтимні подробиці стосунків з екс-главою Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

Про це йшлося в інтерв’ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.

За словами парламентарки, політик був дуже емоційним.

"Це було дуже емоційно. Це було так, що я зрозуміла, що дороги назад немає. Ми дуже швидко зрозуміли, що доля щось зробила з нами…", – згадує Ясько.

Читайте такожСаакашвілі прибув до Грузії у вантажівці з молокопродуктами – прокуратураПри цьому стосунки з Саакашвілі почалися не одразу, зауважує депутатка.

"Ми дуже довго спілкувалися. На той момент я ще перебувала в інших стосунках. У нас все було завжди чесно і з повагою один до одного між мною і Мішею. На все мав бути час", – додала вона.

На уточнення Бацман, чи означає це, що Саакашвілі "відбив" Ясько у її попереднього хлопця, парламентарка відповіла: "Просто мої попередні стосунки закінчилися. І вже після цього я зробила крок, щоби бути чесною щодо себе, щоби ми вже були разом".

Раніше офіційна дружина Саакашвілі Сандра Руловс зізналася, що була вражена спільним роликом Ясько та Саакашвілі, у якому вони публічно зізнаються у стосунках.

Роман Міхеїла Саакашвілі та Єлизавети Ясько - що відомо

Увечері, 1 жовтня, з’явилось відео, як голова Виконавчого комітету реформ в Україні й колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.

Ясько заявила, що це відео було записано до від‘їзду Саакашвілі до Грузії, а також підтвердила, що перебуває у стосунках з екс-президентом Грузії.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Віолетта Орлова