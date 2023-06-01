Проте, коли саме вона стала мамою, не уточнила.

У День захисту дітей 32-річна депутат Єлизавета Ясько оголосила, що стала мамою. Батьком її дитини є екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Своєму новому статусу жінка присвятила цілий пост у соцмережі, у якому назвала дитину українським корінням і українським продовження її батька.

Коли саме малюк народився, його стать, як і ім'я Ясько не уточнила. З її допису зрозуміло лише, що дитина з'явилася на світ під час віний. "Ніколи не могла уявити, що моя дитина народиться в цих страшних реаліях війни для нашої країни", - поділилась вона.

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Також у дописі вона поскаржилась на те, що їй важко, адже вона заміняє малюкові і тата і маму, як і багато інших українських жінок.

"Ніколи собі не могла уявити, що поряд на свободі та в здоров’ї не буде батька дитини в дуже важливі моменти, які ми планували бути разом. Моя дитина - це моя любов. Для батька наша дитина - це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України", - написала Ясько.

Стосунки Саакашвілі і Ясько

Про роман Саакашвілі з Ясько стало відомо у листопаді 2020 року.

Саакашвілі перебуває у в'язниці у Грузії з тих пір як повернувся в країну восени 2021 року. Саме тоді нардеп від "Слуги народу" Єлізавета Ясько уперше розповіла інтимні подробиці стосунків з екс-главою Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

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