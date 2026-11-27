До України вдалося повернути дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму.

Сьогодні в Україну повертаються українські діти з тимчасово окупованих територій України, а також із Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Дев’ять діток, бабуся, яка супроводжує онука, та Анастасія – вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки. Це діти з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Криму. Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр і наймолодший – Артем, йому лише вісім років", - повідомив Зеленський.

Як запевняє президент, усі вони отримають необхідну допомогу.

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Також глава держави висловив подяку першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво.

За словами Зеленського, вже повернуто 2875 дітей.

"Памʼятаємо про кожного й кожну. Робимо все, щоб знайти їх та повернути до рідних і близьких", - зазначив президент.

Посередництво Меланії Трамп

Як повідомляв УНІАН, Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва.

У листопаді Зеленський нагородив першу леді США орденом княгині Ольги І ступеня.

Завдяки зусиллям Меланії Трамп наприкінці жовтня - на початку листопада з тимчасово окупованих Росією Олешок на Херсонщині вдалося евакуювати майже 800 людей.

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