З Олешків евакуювали майже 800 людей, – Меланія Трамп

Перша леді США подякувала Україні та РФ за співпрацю під час місії й висловила сподівання, що перемир'я в Олешках стане основою тривалого миру.

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що в рамках гуманітарної місії під час перемир'я в Олешках на Херсонщині було евакуйовано майже 800 людей.

"Місія завершилася успіхом: до регіону було доставлено життєво необхідну допомогу, а також забезпечено евакуацію майже 800 осіб. Від імені Америки я висловлюю вдячність Росії та Україні за їхню провідну роль та співпрацю в рамках Олешківського перемир'я. Сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами", - написала Меланія Трамп у соцмережі Х.

Перемирʼя в Олешках: що передувало

Як повідомляв УНІАН, режим тиші у Херсонській області, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, завершився. Протягом визначеного періоду сторони дотримувались взятих на себе зобов’язань.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що найстаршій людині, яку евакуювали з окупованих Олешків, – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року, також разом із людьми вивезли їхніх домашніх улюбленців.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни використали режим припинення вогню в районі тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині для ротації своїх підрозділів, укріплення позицій, зміцнення антидронового захисту на дорогах і нарощування логістики.

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