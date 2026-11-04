Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом: що відомо

Нагороду отримав також Спеціальний старший радник Першої леді США.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп, першу леді Сполучених Штатів Америки, орденом княгині Ольги І ступеня. Про це йдеться у відповідному указі президента №1079/2026, опублікованому на сайті глави держави.

В указі від 2 листопада зазначається, що Меланія Трамп нагороджується за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Росією територій України.

Крім того, іншим своїм указом, №1084/2026, Зеленський нагородив відзнакою Президента України "Золоте cepцe" Марка Бекмана, Спеціального старшого радника Першої леді США.

Відео дня

Його було нагороджено за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України.

Меланія Трамп та Україна

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та Росія за сприяння Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешків Херсонської області для евакуації цивільного населення.

Згодом було повідомлено, що Меланія Трамп особисто збере представників України та Росії. Зустріч представників двох держав відбудеться в Білому домі. Перша леді виступить із заявою щодо домовленостей про припинення вогню 5 листопада.

Ця ініціатива стала особистою дипломатичною ініціативою Меланії Трамп. Вона самостійно розпочала взаємодію між представниками двох країн, які перебувають у стані війни.

Вас також можуть зацікавити новини: