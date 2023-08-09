В СБУ переконані, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя не вплине на справедливий розгляд його справи у суді.

Служба безпеки України заявляє, що вихід колишнього намісника Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя (також відомого як Паша-Мерседес) з-під варти не звільняє його від кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у роз'ясненні пресслужби СБУ. Зокрема, у Службі безпеки зазначили, що звільнення з-під варти "жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді".

"Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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Також відзначається, що наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Як зазначили в СБУ, на даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Справа Паші-Мерседеса

У квітні колишній намісник Печерської Лаври Павло Лебідь отримав підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і виправданні російської агресії. У якості запобіжного заходу суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Але пізніше Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності фігуранта і повідомила йому нову підозру – порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовування збройної агресії РФ, вчинене повторно. Після цього суд вже змінив йому запобіжний захід з домашнього арешту на перебування під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 33,3 млн грн.

7 серпня стало відомо, що за Павла внесли заставу і він вийшов із СІЗО. Адвокат Микита Чекман повідомив, що цю суму застави внесли близько тисяча чоловік.

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