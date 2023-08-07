Загалом за можливість вийти із СІЗО екс-намісник Лаври сплатив понад 33 мільйони гривень.

Колишній намісник Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь (також відомий як "Паша-Мерседес") вийшов із СІЗО під заставу у 33,3 мільйона гривень. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

За його словами, цю "непідйомну на перший погляд суму" зібрали завдяки пожертвам вірян УПЦ МП.

"Сьогоднішня подія – це спільна заслуга парафіян Української Православної Церкви, які довели, що немає нічого неможливого. Заставу внесли близько 1000 чоловік!" – повідомив Чекман.

Сам митрополит вже опублікував відео, в якому він подякував всім "браттям і сестрам" за "молитви і любов".

Арешт екс-намісника Лаври

У квітні колишній намісник Печерської Лаври Павло Лебідь отримав підозру в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і виправданні російської агресії. У якості запобіжного заходу суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Але пізніше Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності фігуранта і повідомила йому нову підозру – порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовування збройної агресії РФ, вчинене повторно. Після цього суд вже змінив йому запобіжний захід з домашнього арешту на перебування під вартою з можливістю вийти під заставу.

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