Сторона обвинувачення пропонувала, щоб Лебедю заборонили відвідувати Лавру.

У Києві Соломʼянський районний суд ухвалив важливе рішення щодо справи колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя (відомий як "Паша-Мерседес").

У п’ятницю, 11 серпня, столичний суд продовжив термін дії обовʼязків для "Паші-Мерседеса", повідомляє "Суспільне", посилаючись на відомості його адвоката. "Термін дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці…", - дізналися журналісти.

Юрист також розповів, що прокурор запропонував, щоб Лебедю заборонили ходити в Лавру, але таке клопотання суд відхилив.

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Справа Павла Лебедя - сьогодні це варто знати

На початку квітня Служба безпеки України вручила "Паші-Мерседесу" підозру за двома статтями - ст. 161 Кримінального кодексу (розпалювання міжрелігійної ворожнечі) та ст. 436-2 (поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію).

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Лебедю запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, під час якого підозрюваний мав носити електронний браслет. Пізніше це рішення суду захист Лебедя оскаржив.

14 липня суд змінив запобіжний захід - замість домашнього арешту ухвалено тримання під вартою до 14 серпня чи внесення застави у розмірі понад 33 мільйони гривень. Вже 7 серпня Лебідь вийшов з-під варти під заставу.

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