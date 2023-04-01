Також його зобов'язали носити електронний браслет.

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя.

З власних джерел у правоохоронних органах УНІАН стало відомо, що відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського райсуду Києва Вадим Ковтуненко.

Так, митрополиту Павлу призначено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці - до 30 травня - з носінням електронного браслета. Однак суд дозволив йому вести служби та спілкуватися з вірянами.

Відео дня

Справа Паші "Мерседеса" - що відомо

Правоохоронці сьогодні, 1 квітня, вручили митрополиту Української Православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю підозра за статтями 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) кримінального кодексу України.

В офісі генерального прокурора України повідомили, що Лебідь ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію Російської Федерації.

За місцями проживання та тимчасового перебування Павла Лебедя провели слідчі дії.

Довідка УНІАН. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня Свято-Успенський монастир УПЦ МП попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської Лаври з 29 березня цього року. Однак представники УПЦ МП не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення.

Також вони оскаржили відповідне рішення в суді, але 30 березня Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра".

Комісія з приймання-передачі державного майна заповідника через опір УПЦ МП не змогла розпочати роботу ні 30, ні 31 березня. У зв'язку з цим адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" звернулася до суду.

Вас також можуть зацікавити новини: