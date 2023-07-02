Жінка відкрито зізналася в любові до "русского мира", схопила гуманітарну допомогу від українських волонтерів і втекла.

У Херсоні місцева жителька відкрито заявила, що вона є фанаткою Росії, однак при цьому вона продовжує приходити по гуманітарну допомогу від України.

Відповідне відео в TikTok розповсюдив волонтер, засновник ГО "Мрія вільних людей " Семен Турута. Пенсіонерка на фразу волонтера про те, що він хоче допомогти Україні та українському народу, сказала, що не любить Україну, а "Росію любить більше".

При цьому жінка схопила гуманітарну допомогу від українських волонтерів і втекла.

Ситуація в Херсоні

Станом на 28 червня 2023 року на окупованій частині Херсонської області росіяни заборонили лікувати українців.

28 червня 2023 року повідомлялося про те, що на захопленій росіянами території Херсонської області, яка була затоплена в результаті підриву Каховської ГЕС, всього за два дні виявили понад 60 тіл загиблих від повені.

29 червня росіяни обстріляли пункт незламності в Херсоні. Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова машина, а також міська школа.

Також стало відомо про те, що в Херсонській області російські окупанти "приватизують" житло українців. Зазначається, що на житло, яке відібрали росіяни, ставлять таблички "власність Російської Федерації".

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