Російські загарбники продовжують звірствувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Росіяни почали "приватизувати" житло українців, яке вважають нічийним.
"У населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули в результаті бойових дій", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
При цьому наголошується, що крадене житло маркують табличками "власність Російської Федерації".
Російський терор на окупованих територіях - останні новини
Захатчики посилили тиск на жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області. Так, у Скадовському районі окупанти влаштували рейди у спробах знайти місцевих жителів, які допомагають Збройним силам України.
Крім того, росіяни в тимчасово окупованій Ялті у Криму незаконно відбирають нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали громадянство Російської Федерації. У цьому житлі планували селити російських військових.