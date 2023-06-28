Зазначається, що на житло, яке відібрали росіяни, ставлять таблички "власність Російської Федерації".

Російські загарбники продовжують звірствувати на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Росіяни почали "приватизувати" житло українців, яке вважають нічийним.

"У населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули в результаті бойових дій", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

При цьому наголошується, що крадене житло маркують табличками "власність Російської Федерації".

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Російський терор на окупованих територіях - останні новини

Захатчики посилили тиск на жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області. Так, у Скадовському районі окупанти влаштували рейди у спробах знайти місцевих жителів, які допомагають Збройним силам України.

Крім того, росіяни в тимчасово окупованій Ялті у Криму незаконно відбирають нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали громадянство Російської Федерації. У цьому житлі планували селити російських військових.

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