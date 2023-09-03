Оновлено список хвороб для оцінки придатності, уточнено порядок визначення місця служби для обмежено придатних та порядок прийняття постанови ВЛК.

Міністерство оборони України затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402) внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 і набули чинності 25 серпня. 25 серпня набули чинності й інші зміни внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

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Зокрема, зазначається, що наказом Міноборони: повністю оновлено Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців; деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних; уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини; уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд тощо.

Раніше у пункті 20.4 Розділу III Положення визначалось, що у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК має приймати постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Тепер слова та цифри "за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" з Положення виключено, тобто за "спірними" статтями придатними визнаватимуть всіх.

Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Зазначається, що порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим указом президента від 10 грудня 2008 року № 1153 та Інструкцією про організацію виконання Положення (наказ МОУ від 10 квітня 2009 року № 170).

Проблеми з ВЛК - головне

У квітні цього року у профільному комітеті Верховної Ради України підтримали заходи для ліквідації черг до військово-лікарських комісій, в яких призовники та військові стоять з 5 ранку багато годин. Зокрема члени комісії підтримали законопроект №9154 щодо роботи військово-лікарських комісій і рекомендовано парламенту схвалити його як закон. 2 травня законопроект був проголосований у парламенті.

У травні президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти, які дозволяють створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при державних і комунальних закладах охорони здоровʼя, а також спрощують оформлення довідки про обставини травматизації військового під час воєнного стану.

У серпні уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарських комісій.

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