Наразі тривають суди. До справи залучили Офіс генерального прокурора.

Міністерство оборони судиться з підприємством, яке постачало неякісні сухпайки для армії. Відомство вимагає стягнення попередньої оплати і пені на понад 456 млн грн.

Як повідомили в Міноборони, договір з підприємством було укладено березня 2022 року для забезпечення Київського гарнізону.

"Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міністерством оборони України подано позов до підприємства про стягнення попередньої оплати і пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн - сума договору, 26,660 млн - пеня)", – зазначають у міністерстві.

9 січня цього року Господарський суд Києва арештував рахунки компанії, а через місяць до справи залучили Офіс генерального прокурора. 1 вересня суду задовольнив вимоги щодо розірвання додаткової угоди з постачальником, 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору.

Закупівлі в Міноборони - останні новини

На початку серпня ЗМІ з'ясували, що Міноборони уклало контракт з турецькою фірмою на поставку літніх курток за ціною 29 доларів за одиницю. Пізніше в українських документах помітили вже зимові куртки по 86 доларів.

Глава відомства Олексій Резніков припустив, що ціни в турецьких документах могли замінити, щоб ухилитися від податків в Туреччині.

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