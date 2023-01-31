Як зазначила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, об'єднання з поляками - запорука стабільного розвитку і безпеки.

Українських абітурієнтів можуть зобов'язатися здавати польську мову в рамках нового формату зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Для цього в уряді пропонують почати змінювати законодавство "вже сьогодні".

Відповідну ідею щодо включення польської мови до списку предметів ЗНО обговорила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук з представниками Міносвіти та Українського центру оцінювання якості освіти під час наради.

"Якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно починати цей процес вже сьогодні", - зазначила Верещук.

Вона заявила, що така реформа буде актуальною, з урахуванням прагнень України інтегрувати свою систему освіти в європейський простір. За її словами, для цього українці повинні знати мови країн-сусідів.

Також Верещук підкреслила, що зі свого боку Польща готова зробити крок у відповідь і включити українську мову як іноземну в список навчальних предметів.

"Українська сторона відкрита для співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти", - додала Верещук.

Здача ЗНО у 2023 році

На цей час у Міністерстві освіти та науки розглядають питання про проведення у 2023 році вдосконаленого Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Міністр відомства Сергій Шкарлет заявив, що з міркувань безпеки та через складнощі з логістикою провести тестування у традиційному форматі ЗНО неможливо.

У 2022 році через агресію РФ проти України абітурієнтам запропонували спрощений аналог ЗНО - Національний мультипредметний тест. Також Міністерство збільшило час на його проходження до 120 хвилин.

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