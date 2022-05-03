Не всім учасникам вистачало 90 хвилин, аби повністю завершити тестування.

Абітурієнтам, які цього руку будуть здавати спрощений аналог ЗНО, національний мультипредметний тест, збільшили час на його проходження. Тепер його можна скласти не за 90 хвилин, а за 120.

Про це повідомляється на сайті Українського центру якості освіти.

28 квітня Центр опублікував демонстраційний варіант спрощеного тесту. Завдяки цьому абітурієнти отримали можливість ознайомитися з форматом тестування. Окрім цього, вступники до закладів вищої освіти змогли дати зворотній зв'язок.

Виявилося, що не усім абітурієнтам вистачає 90 хвилин для повного виконання тесту. Аналіз статистики підтвердив, що учасникам тестування потрібно більше часу. Тому час для НМТ збільшили на третину.

"Щиро дякуємо освітянам і здобувачам освіти за зворотній зв’язок, адже він переконав нас у тому, що ми на правильному шляху в реалізації НМТ, а також допоміг ухвалили рішення про збільшення часу на виконання НМТ до 120 хвилин", - повідомили в Українському центрі якості освіти.

Також збільшено час на виконання демонстраційного тесту, який абітурієнти можуть пройти онлайн на сайті Центру.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у МОН показали демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту.

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