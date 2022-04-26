В тесті окрім завдань є правильні відповіді, що дає можливість одразу перевірити себе.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

"Демонстраційний тест можна завантажити у форматі pdf. Документ зручний для тих, у кого наразі повільний інтернет або немає можливості працювати упродовж 90 хвилин за комп’ютером", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім завдань можна побачити правильні відповіді, що дає можливість одразу перевірити себе. В УЦОЯО наголошують, що під час виконання завдань з математики можна користуватися довідковими матеріалами.

Також найближчим часом з’явиться можливість попрактикуватися в онлайн-версії випробування на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Повідомляється, що цей варіант допоможе відчути атмосферу тестування, потренуватися виконувати завдання в онлайн-режимі, навчитися розподіляти час на виконання 60 завдань з трьох навчальних предметів. Після завершення роботи над тестом також буде можливість отримати результати тестування.

Національний мультипредметний тест: що відомо

Для вступу до закладів вищої освіти у 2022 році необхідно скласти спрощений аналог ЗНО - національний мультипредметний тест (НМТ), який побудований з трьох блоків завдань: з мовних тем з української мови, всіх тем з алгебри та геометрії, а також завдань з історії України, які були складниками ДПА.

Нещодавно УНІАН повідомляв про усе, що треба знати про тест з історії України, яким буде спрощене ЗНО-2022 з математики, а також яким буде цьогорічний тест з української мови.