Головнокомандувач пояснив, що Україні важко конкурувати з більшою російською армією, яка має значні фінансові стимули.

Заохотити українців вступати до лав Збройних сил могла б фінансова мотивація, вважає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Таку думку він висловив в інтерв’ю The Washington Post.

Він зазначив, що "перекидання більшої кількості військ на фронт залишається серйозною проблемою". Водночас деталей він не розкрив, наголосивши, що "все, що пов’язано з мобілізацією, є дуже конфіденційною інформацією".

Головком нагадав, що Україна розпочала програму залучення 18-24 річних контрактників, яким надає "великі бонуси та дозволи на відрядження". За його словами, нещодавнє опитування щодо цієї ініціативи показало, що для понад половини респондентів "мотивацією є більше грошей".

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"Якщо її (мотивацію, - ред.) збільшити, буде більше заявників", – сказав він.

Голонокомандувач додав, що Україні важко конкурувати зі значно більшою російською армією та величезними фінансовими стимулами, які вона надає своїм військовослужбовцям.

Інші заяви Сирського

Як повідомляв раніше УНІАН, головнокомандувач розкрив, чому пішов на Курську операцію. За його словами, цей маневр був необхідним для стримування просування окупантів, а також на тлі критики, що українські війська лише стоять в обороні та відступають під тиском ворога. Він наголосив, що операція призвела до різкого зростання морального духу серед українських військових і цивільних, які "відчайдушно чекали новин про просування на фронті".

Також Сирський заявив, що Україні потрібні ATACMS і Taurus без обмежень на удари вглиб Росії. Мовляв, таке озброєння дозволить Києву уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи інфраструктуру, з якої виробляються ракети та безпілотники. Він висловив сподівання, що завдяки позиції президента США Дональда Трампа "цей процес буде набагато легшим" і в України "не буде жодних труднощів, які були раніше".

Крім того, головком сказав, що не планує йти у відставку в 60 років. Генерал відкинув будь-які натяки на те, що планує кидати службу. Він поділився, що перебуває у гарній фізичній формі - все ще може зробити 100 віджимань без перерви.

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