Головком зазначив, що Україна стикається з викликами на полі бою, намагаючись мобілізувати війська, необхідні для стримування просування ворога.

Україні терміново потрібно, щоб США та Європа перекинули до Києва більше систем протиповітряної оборони та ракет. Про це заявив заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington Post.

Заклик Сирського до посилення підтримки пролунав на тлі руйнівної хвилі російських атак на українські міста цього літа. Україна також стикається з викликами на полі бою, намагаючись мобілізувати війська, необхідні для стримування просування ворога.

Кривава кампанія проти міст викликала розчарування в Білому домі та спонукала президента Дональда Трампа схвалити новий план посилення військового арсеналу Києва, дозволивши європейським країнам купувати зброю американського виробництва для України.

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За словами Сирського, нові постачання зброї протиповітряної оборони, включаючи американські ракети Patriot, безпілотники-перехоплювачі та легку авіацію для збивання безпілотників, можуть допомогти запобігти російським атакам.

Крім того, Сирський заявив, що Україні потрібно більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські системи ATACMS та німецькі системи Taurus. Якщо партнери постачатимуть їх без обмежень на удари вглиб території Росії, це дозволить Києву уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи інфраструктуру, з якої виробляються ракети та безпілотники.

"Вони цілляться практично по всьому — аеродромах, населених пунктах, об’єктах інфраструктури", — сказав Сирський про Росію. "Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч".

"Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримуючим фактором", – додав він. "Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше".

Сирський відмовився коментувати, чи залишилися в Україні ATACMS, хоча загальновідомо, що запаси в країні закінчилися. На запитання, чи врятує нова партія американських ракет життя українців, він відповів: "Звичайно".

Допомога США для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Дональд Трамп припустив, що не кожен долар, який США передали Україні, пішов на військову техніку. Про це він сказав на зустрічі із законодавцями-республіканцями у Білому домі.

Палата представників США схвалила продовження військової допомоги Україні. Член Палати Дон Бейкон заявив, що 353 конгресмени проголосували за, водночас 76 - проти.

CBS News повідомляло, що Дональд Трамп розглядає виділення нового фінансування для України. За даними видання, таке рішення може бути сигналом для Росії, яка завдає ударів по українських містах із застосуванням дронів та ракет.

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