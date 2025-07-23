Покровськ тримається вже рік: Сирський відповів, як ЗСУ зупинили окупантів

Генерал повідомив, що на цій ділянці фронту росіяни втрачали 30% своєї техніки.

Влітку 2024 року західні аналітики та військові прогнозували падіння Покровська - стратегічного міста Донбасу. Втім, українська армія втримала його.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington Post розповів, що Покровськ тримається вже понад рік інтенсивного тиску з боку російської армії.

За словами Сирського, оборона Покровська стала можливою значною мірою завдяки рішучості українських військ та створенню бар'єрів, таких як мінні поля, що призвели до 30-відсоткових втрат серед російської техніки на цій ділянці фронту.

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Генерал визнав, що Україні важко конкурувати з набагато більшою російською армією та величезними фінансовими стимулами, які вона надає новобранцям.

Він додав, що перекидання більшої кількості ворожих військ на фронт залишається серйозною проблемою, і він визнав, що "все, що пов’язано з мобілізацією, є дуже конфіденційною інформацією".

Ситуація в Покровську сьогодні

Проєкт DeepState повідомив, що російські ДРГ почали заходити в Покровськ. Зазначалося, що на одній з вулиць міста українські бійці потрапили у ворожу засідку.

Пізніше УП повідомила, що військові підтвердили факт проникнення російських ДРГ у Покровськ. Перші ворожі групи там помітили ще 17 липня.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук зазначив, що російські окупаційні війська намагаються штурмувати Покровськ Донецької області із трьох напрямків. Найближчим часом ситуація в місті загострюватиметься.

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