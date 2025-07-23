Сирський віджимається 100 разів і не планує йти у відставку в 60 років, - WP

Навіть після років роботи на вищих посадах, за його словами, йому найкомфортніше почуватися поруч із піхотою на передовій.

26 липня головнокомандувачу Збройних сил України генералу Олександру Сирському виповниться 60 років. Він досягне пенсійного віку, встановленого Україною для військової служби, а отже може піти у відставку.

В інтерв'ю The Washington Post генерал відкинув будь-які натяки на те, що планує піти у відставку. Він поділився, що перебуває у гарній фізичній формі - все ще може зробити 100 віджимань без перерви. Водночас його помічники кажуть, що "він рідко — якщо взагалі колись — спить".

Сирський зізнався, що його мотивує "розуміння моєї особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що маю робити більше і краще".

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Навіть після років роботи на вищих посадах, за його словами, йому найкомфортніше почуватися поруч із піхотою на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя. Сам головком сказав, що ще зарано говорити про це.

"Це залежить від Бога, — сказав він зі сміхом, — і від мого президента".

Інші заяви Сирського

Як повідомляв УНІАН, у тому ж інтерв'ю Сирський заявив, що Україні терміново потрібно, щоб США та Європа перекинули до Києва більше систем протиповітряної оборони та ракет.

Крім того, Сирський заявив, що Україні потрібно більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські системи ATACMS та німецькі системи Taurus. Якщо партнери постачатимуть їх без обмежень на удари вглиб території Росії, це дозволить Києву уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи інфраструктуру, з якої виробляються ракети та безпілотники.

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