'Нас жорстко критикували': Сирський розкрив, чому пішов на Курську операцію

Генерал зазначив, що під час боїв у Курській області росіяни втратили вбитими й пораненими 80 000 людей.

Курська операція - один з найризикованіших рішень у спадщині головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Втім, цей маневр був необхідним для стримування просування окупантів, а також на тлі критики, що українські війська лише стоять в обороні та відступають під тиском ворога.

Про це Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post. Він визнав, що літо-2024 стало для України "справді дуже важким". Росія планувала інтенсивні наступальні операції, зокрема атаки на Сумську область. Ворог збільшив виробництво безпілотників і пропонував нові фінансові стимули для набору контрактників. Все це комплексно посилило проблеми України на фронті.

Кажучи про передумови планування Курської операції, Сирський сказав:

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"Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися й відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне".

Операція призвела до різкого зростання морального духу серед українських військових і цивільних, які "відчайдушно чекали новин про просування на фронті". Водночас критики стверджували, що операція зробила частини лінії фронту вразливими для російських атак і зрештою сприяла більшим територіальним втратам.

Втім, як пише видання, у 2024 році приблизно третина російських керованих авіабомб була використана в Курській області, а не в Україні.

Сирський поділився, що російські волоконно-оптичні безпілотники вперше з'явилися на полі бою в Курській області, а не на сході України. Там же Росія і залучила північнокорейські війська, яких зараз може бути близько 20 000 у регіоні. На території України вони досі не воювали.

Головком ЗСУ стверджує, що під час Курської операції було вбито й поранено щонайменше 80 000 російських військовослужбовців. Він відмовився розголошувати втрати українців, але сказав, що їх значно менше.

Курська операція - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, українські підрозділи продовжують утримувати позиції в Курській області РФ, незважаючи на російські контрнаступи. Інформація про завершення операції недостовірна — українські війська активно просуваються у Тьоткіно та інших напрямках, завдаючи втрат ворогу й утримуючи зайняті рубежі.

Наприкінці червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що на Курщині українські військові контролюють 90 квадратних км території. За його словами, свого часу українська Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями - близько 70 тисяч.

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