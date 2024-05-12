Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов'язаними і резервістами правил військового обліку, зростуть.

Про це розповів у тижневому огляді речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

"Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку зростуть", - сказав він. Відео дня

Так, за словами Лазуткіна, за порушення правил військового обліку статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлюватимуться штрафи в таких розмірах:

в мирний час від 3400 до 5100 грн;

повторно впродовж року від 5100 до 8 500 грн;

в особливий період від 17000 до 25500 грн.

Водночас, як заявив речник Міноборони, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію планується встановити такі штрафи:

в мирний час від 5100 грн до 8 500 грн. для громадян;

від 17 000 до 25500 грн для посадових і юридичних осіб.

"Повторно впродовж року: від 8,5 до 11900 грн для громадян і від 25500 до 34 000 грн для тих, хто знаходиться на посадах або для юридичних осіб. В особливий період від 17 000 до 25500 грн для громадян і від 34 000 до 51 000 грн для посадових і юридичних осіб відповідно", - зауважив Лазуткін.

Він пояснив, що штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Мобілізація і штрафи - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні досить суттєво збільшено штрафи за порушення військовозобов’язаними правил військового обліку.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас зазначив, що в ухваленому законі про внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема, за порушення правил війського обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Іонушас наголосив, що штрафи можуть накладатися декілька разів за різні види порушень.

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