На думку деяких нардепів, поточні засоби не дозволяють громадянам вкластися у 60-денний термін.

У Верховній Раді зареєструють законопроект стосовно продовження терміну оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів, однак не всі нардепи підтримали цю ідею.

"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й у стислі терміни", – заявив нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв в ефірі "Еспресо".

За його словами, українці "просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів", а тому термін потрібно продовжити. Нардеп додав, що парламентарі вимагатимуть від уряду та Міноборони зробити застосунок у такий спосіб, аби "розвантажити ТЦК" й перенести розв'язання питань із військкоматами онлайн.

Відео дня

Водночас його колега зі "Слуги народу" Федір Веніславський зазначив LIGA.net, що наразі немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані, а слова Ар'єва - це лише "політичний піар-хід".

"На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити", – підсумував він.

Мобілізація та уточнення даних військовозобов'язаних

За останніми підрахунками, через застосунок "Резерв+" свої дані оновили станом понад 1,1 млн військовозобов’язаних. При цьому понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.

У разі не уточнення протягом 60 днів, після 17 липня 2024 року повістка буде надіслана пощтою.

Заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин пояснив, чи впливає військово-облікова спеціальність на призов до армії і розтлумачив, що означають статуси у "Резерв+".

Вас також можуть зацікавити новини: